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تعليم

عميد دار علوم: الطلاب يتواصلون مع أعضاء هيئة التدريس من خلال المنصة الإلكترونية

السبت 03/أبريل/2021 - 12:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن نظام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 . 

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية تقوم بتطبيق نظام التعليم "الهجين" بالكلية خلال الفصل الدراسي الثانى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث إنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وتكون لكل سنة دراسية يومان مخصصان للحضور بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي أيام الأسبوع ، فإنها ستكون "أونلاين" من خلال تسجيل المقررات والبرامج الدراسية ورفعها على المنصة للطالب ، مع وجود متابعة مع الطلاب وتفاعل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس على هذه المنصات . 


وكان قد أعلن الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

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