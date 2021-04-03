أبهرنا العالم.. أحمد موسى يصفق ويقدم التحية للدولة على الهواء

صفق الإعلامي أحمد موسى، على الهواء تحية للدولة المصرية على حدث نقل المومياوات الملكية التي تم نقلها باحترافية كبيرة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " الماع على قناة " صدى البلد"، :" العالم كله تابع احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ".





وتابع موسى :" مصر ابهرت العالم بنقل المومياوات الملكية، ومن اجمل اللقطات والمشاهد التي رأيناها كانت من متحف الحضارة ومن ميدان التحرير ".





وأكمل أحمد موسى :" كل مؤسسات الدولة شاركت في احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط ".





واستقبل الرئيس السيسي المومياوات الملكية في متحف الحضارة بعد الرحلة الذهبية من متحف التحرير.



