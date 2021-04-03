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أبهرنا العالم.. أحمد موسى يصفق ويقدم التحية للدولة على الهواء

السبت 03/أبريل/2021 - 08:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
صفق الإعلامي أحمد موسى، على الهواء تحية للدولة المصرية على  حدث نقل المومياوات الملكية التي تم نقلها باحترافية كبيرة. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " الماع على قناة " صدى البلد"، :" العالم كله تابع احتفالية  نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة ".

وتابع موسى :"  مصر ابهرت العالم بنقل المومياوات الملكية، ومن اجمل اللقطات والمشاهد التي رأيناها  كانت من متحف الحضارة ومن ميدان التحرير ".

وأكمل أحمد موسى :"  كل مؤسسات الدولة شاركت في احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط ".

واستقبل الرئيس السيسي  المومياوات الملكية  في متحف الحضارة بعد الرحلة الذهبية  من متحف التحرير.

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