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هيا دي مصر.. أحمد موسى: جمال وإبهار في ميدان التحرير بعد تطويره.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 09:09 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  إن  ميدان التحرير أصبح في أبهى صورة، مضيفا "هو حد كان يتخيل ميدان التحرير يكون كده في يوم من الأيام ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ميدان التحرير بعد التطوير أصبح مختلف وتحسن بشكل ضخم واصبح في صورة تليق بمصر وبالموكب الملكي للمومياوات الملكية ".

وقارن الإعلامي أحمد موسى بين شكل ميدان التحرير من 10 سنوات حيث كان به خراب، وشكل ميدان التحرير الآن بعد التطوير، مضيفا:" هيا دي مصر اللي إحنا عايزنها ومكملة".

واستقبل الرئيس السيسي  المومياوات الملكية  في متحف الحضارة بعد الرحلة الذهبية  من متحف التحرير.
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