وزيرة التعاون الدولي عن موكب المومياوات: لحظة فخر حقيقي وسعادة في تاريخ مصر

علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحدث التاريخي نقل المومياوات الملكية، قائلة "لحظة فخر حقيقي وسعادة، مصر بلد الحضارات المتعددة."

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في حدث عالمي تاريخي وفريد من نوعه.