ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزيرة التعاون الدولي عن موكب المومياوات: لحظة فخر حقيقي وسعادة في تاريخ مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحدث التاريخي نقل المومياوات الملكية، قائلة "لحظة فخر حقيقي وسعادة، مصر بلد الحضارات المتعددة." 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في حدث عالمي تاريخي وفريد من نوعه.
وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات. ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع