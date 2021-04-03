ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

١٥ دقيقة.. جنش ينقذ مرماه مرتين والزمالك يسجل هدف التقدم في شباك مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 09:16 م
جنش
جنش
Advertisements
عمرو ابوبكر
انتهت احداث ١٥ دقيقة بتقدم الزمالك يهدف دون رد في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.

تمكن محمود عبد الرحيم جنش من انقاذ مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة ٥ من عمر المباراة. 

وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول عن طريق يوسف أوباما 

ومرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة. 

وللمرة الثانية ينقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر
جاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمود جنش 
خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي 

وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى : فريد شعال
خط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيمي 
خط الوسط : ميلود ربيعي -  شمس  الدين حراق - توفيق عدادي
خط الهجوم : بلال بن ساحة - عبد النور بلخير - عبد الحفيظ عبد الحق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء مولودية الجزائر

دوري الأبطال.. الزمالك يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة مولودية الجزائر

مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

فريوي سلاح مولودية الجزائر الأخطر في مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

تشكيل مولودية الجزائر أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

تاريخ الملكة تي صاحبة أجمل شعر فرعوني

نسمة محجوب تكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

على طريقة ميسي.. شيكابالا يراوغ ويسجل الهدف الثاني للزمالك في مولودية الجزائر

منى زكي تفتح أبواب المتحف المصري لخروج المومياوات الملكية في مشهد مبهر .. فيديو

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الاسماعيلي ويفوز 2-1 فى الدوري المصري

المومياوات الملكية| معلومات لا تعرفها عن مدير اليونسكو المشاركة بالحفل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع