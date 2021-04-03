١٥ دقيقة.. جنش ينقذ مرماه مرتين والزمالك يسجل هدف التقدم في شباك مولودية الجزائر

انتهت احداث ١٥ دقيقة بتقدم الزمالك يهدف دون رد في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا.





تمكن محمود عبد الرحيم جنش من انقاذ مرماه من صاروخية لاعب مولودية الجزائر في الدقيقة ٥ من عمر المباراة.





وفي الدقيقة ٧ من عمر المباراة صنع الزمالك هجمة مميزة وتوغل هجوم الابيض داخل منطقة الجزاء ووصل الى مرمى مولودية الجزائر وسجل الهدف الاول عن طريق يوسف أوباما





ومرر بن شرقي الكرة ليوسف اوباما داخل منطقة ابجزاء، ووضعها اوباما في الشباك في الدقيقة ٧ من عمر المباراة.





وللمرة الثانية ينقذ محمود عبد الرحيم جنش مرماه من هدف مؤكد لمولودية الجزائر

جاء تشكيل الزمالك:





حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي





وجاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي:





حراسة المرمى : فريد شعال

خط الدفاع : عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاد حداد - بلقاسم براهيمي

خط الوسط : ميلود ربيعي - شمس الدين حراق - توفيق عدادي