تعرف على الجنود المجهولين وراء موكب المومياوات الملكي

كشفت وزارة السياحة والاثار عن كواليس نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى

متحف الحضارة بالفسطاط والمشاركين فى الاحتفالية العالمية التى ضمت نخبة من الفنانين

المصريين منهم حسين فهمي وخالد النبوي و يسرا و محمد منير و أحمد عز و أحمد السقا و

هند صبري و آسر ياسين و كريم عبدالعزيز و

منى زكى و أحمد حلمي و أمينة خليل و نسمة محجوب و أميرة سليم

وقالت وزارة السياحة والاثار أن عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية

تابعة لوزارة الدفاع قيادات قوات المظلات

و60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية و150 خيول التشريفة و330

طالب من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان و3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من

وزارة الدفاع "إدارة الموسيقيات العسكرية و 150 قارع طبول من إدارة الموسيقات العسكرية بوزارة الدفاع.