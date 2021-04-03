مجلة فرنسية: موكب المومياوات الملكية مشهد فرعوني مبهر

وصل الموكب المهيب الذي يحمل 22 مومياء فرعونية ملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في حدث مبهر تابعه العلم بأسره.





وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن عرض موكب المومياوات الملكية كان مشهدا فرعونيا مبهرا، في شوارع القاهرة، وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة منذ خروج المومياوات من المتحف المصري بالتحرير وصولا إلى مقره الجديد.





وأشارت إلى أنه مع وصول الموكب إلى متحف الحضارة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك، قبل أن يستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وسلطت التقرير الضوء على الموكب الضخم الذي صاحبته عروضا بالزي الفرعوني، وعروضا موسيقية كلاسيكية وسط قرع الطبول.





وكانت أول عربة في الموكب للملك سقنن رع من الأسرة الفرعونية 17، بينما جاء في آخر عربة الملك رمسيس الثاني من الأسرة الفرعونية 20.





وأشاد التقرير بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفال، على رأسهم المطرب محمد منير، والممثلين أحمد حلمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.



