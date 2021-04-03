ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلة فرنسية: موكب المومياوات الملكية مشهد فرعوني مبهر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:13 م
مجلة فرنسية: موكب
مجلة فرنسية: موكب المومياوات الملكية مشهد فرعوني مبهر
Advertisements
قسم الخارجي
وصل الموكب المهيب الذي يحمل 22 مومياء فرعونية ملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في حدث مبهر تابعه العلم بأسره.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن عرض موكب المومياوات الملكية كان مشهدا فرعونيا مبهرا، في شوارع القاهرة، وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة منذ خروج المومياوات من المتحف المصري بالتحرير وصولا إلى مقره الجديد.

وأشارت إلى أنه مع وصول الموكب إلى متحف الحضارة، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك، قبل أن يستقبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وسلطت التقرير الضوء على الموكب الضخم الذي صاحبته عروضا بالزي الفرعوني، وعروضا موسيقية كلاسيكية وسط قرع الطبول.

وكانت أول عربة في الموكب للملك سقنن رع من الأسرة الفرعونية 17، بينما جاء في آخر عربة الملك رمسيس الثاني من الأسرة الفرعونية 20.

وأشاد التقرير بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفال، على رأسهم المطرب محمد منير، والممثلين أحمد حلمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.

ومن المقرر أن تعرض المومياوات داخل المتحف داخل صناديق حديثة مزودة تقنيات "لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة، أكثر تقدما من تلك الموجودة في المتحف القديم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العالم ينتظر الملوك .. 5 أيام تفصلنا عن موكب المومياوات الملكية

مجلة فرنسية: القاهرة في أبهى صورها استعدادا لاحتفال موكب المومياوات الملكية

بث مباشر.. لبدء تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة

العربات الملكية تصطف قبل إنطلاق موكب المومياوات بوسط العاصمة

استنفار أمني وتوقف حركة المرور استعدادًا لانطلاق موكب المومياوات الملكية.. فيديو

انتشار الخيول بميدان التحرير استعدادا لبدء موكب المومياوات الملكية..فيديو

ترشيحاتنا

ذُبح من الخلف.. زاهي حواس يكشف كيف قُتل الملك رمسيس الثالث

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

الكويت تعلن عن موقفها حيال الأحداث الأخيرة في الأردن

مصر تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الشقيقة وقياداتها

تفاصيل أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية.. ترانيم المهابة لايزيس

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع