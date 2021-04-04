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توك شو

خبير: تسوية ديون مزارع الأسماك يقضي على معوقات القطاع

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:14 ص
صدى البلد
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توك شو
قال السيد أبو عمر خبير الاستزراع السمكي إن مصر نجحت في إنشاء أول مفرخ سمكى لإنتاج اسماك القاروص والدنيس والجمبرى بطاقة إنتاجية بلغت 200 مليون ذريعة جمبرى، وباستثمارات بلغت 300 مليون جنيه. 

وأضاف أبو عمر خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن تكلفة إنتاج مفرخ الأسماك والجمبرى بلغت 300 مليون جنيه، لافتا إلى أن تسوية مديونيات المزارع السمكية وعمل لجان لتحديد سعر المزارع سوف يساهم بنسبة كبيرة فى القضاء على معوقات الاستزراع السمكى وزيادة الإنتاج . 

أوضح، أن جميع مزارعى الأسماك فى مصر استبشروا خيرا بعد الإعلان عن مبادرة تسوية ديون المزارع، ودفع المتبقى على أقساط، لافتا الى انه سيتم الاستفادة أكثر من هذه المبادرة بتطوير المزارع وزيادة الإنتاج وزيادة التمويل لرفع الإنتاجية .  

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