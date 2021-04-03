وزير الطيران: موكب المومياوات الملكية رسالة فخر واعتزاز للعالم بتاريخ مصر

قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والشعب المصرى، لإفتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.





وأعرب وزير الطيران المدني، عن سعادته بالتنظيم المشرف لهذا الحدث التاريخى والحفل الاسطورى الذى يليق بعظمة ملوك مصر القدماء والحضارة المصرية القديمة والحديثة، والذى يبعث رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع بتاريخ مصر العريق ويؤكد حرص الشعب المصرى على إرثه الفريد الذى بناه أجدادنا العظماء .



