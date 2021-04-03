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أخبار البلد

وزير الطيران: موكب المومياوات الملكية رسالة فخر واعتزاز للعالم بتاريخ مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والشعب المصرى، لإفتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط. 

وأعرب وزير الطيران المدني، عن سعادته بالتنظيم المشرف لهذا الحدث التاريخى والحفل الاسطورى الذى يليق بعظمة ملوك مصر القدماء والحضارة المصرية القديمة والحديثة، والذى يبعث رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع بتاريخ مصر العريق ويؤكد حرص الشعب المصرى على إرثه الفريد الذى بناه أجدادنا العظماء .

وقال وزير الطيران " إننا حقًا نفتخر بانتمائنا لتلك الحضارة العريقة ونثمن الجهد الكبير الذى بذله أبناء الوطن المخلصين لإبهار العالم فى تلك الاحتفالية الرائعة" .
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