محمد صبحي: حفل نقل المومياوات فاق الخيال الفني.. وأول مرة نخاطب العالم بحضارتنا.. فيديو

أكد الفنان محمد صبحي، أن حدث نقل المومياوات الملكية لم يخرج عنه خطأ واحد، وهو حدث من الخيال الفني، قائلا "ما شاهده اليوم يليق بحضارة مصر، وأول مرة مصر تُخاطب العالم عن حضارتها، ومصر قوية بنقل حفل المومياوات.





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإحتفالية كانت صعبة جدًا، إذ أنها كانت تنقل بـ60 كاميرا وجعلتنا في قلب الحدث، وموسيقى الأوركسترا لايف صعب جدًا وحدوثها عبقرية، متابعًا: لقطة الأطفال لمشاهدة التحرير لقطة عبقرية".





واقر بأن كان هناك مشكلة في الأجيال الجديدة نظرًا لفكرة الإنتماء، والتعرف على التاريخ سيغير سلوك الواقع، نحتاج معرفة الهوية والتاريخ والحدث إعادة صياغة الانتماء، متمنيًا تحول السلوك لشئ طيب وتحويل السلبيات لإيجابيات، واختتم كلامه "هناك أجماع شعبي بما قُدم اليوم.. الدولة والشعب جبارة، ونقل المومياوات أول خطوة في بناء الإنسان".