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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن حكام الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد وحكام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت الجولات الخمس الأخيرة عن حسم 5 مقاعد مؤهلة للدور ربع النهائي، حيث ضمنت أندية سيمبا التنزاني، الأهلي المصري، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، التأهل قبل الجولة الأخيرة.
 
وتقام الجولة الأخيرة يوم 10 أبريل الجاري، باستثناء مباراتي المجموعة الأولى التي حسمت فيها المنافسة بشكل كامل، حيث يلتقي سيمبا المتصدر مع الأهلي الوصيف في ستاد القاهرة، ويدير اللقاء الحكم الجزائري مصطفى غربال.

بينما يضبط الحكم الموريتاني عبد العزيز محمد، لقاء فيتا كلوب والمريخ السوداني، في نفس التوقيت على ملعب الشهداء في الكونغو.
 
وفي اليوم التالي، يستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره الهلال السوداني تحت قيادة الحكم البتسواني جشوا بوندو، بينما يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تحت قيادة الحكم المالي بوبو تراوري.
 
وفي المجموعة الثالثة، يستضيف الوداد المغربي نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، بصافرة الحكم الكونغولي جيان ندالا، فيما يخرج كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لمواجهة هوريا الغيني على ملعب لانسانا كونتي، ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما من جامبيا.
 
وأخيرًا، ستكون المجموعة الرابعة مشتعلة عندما يلتقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر على الملعب الأولمبي في رادس، تحت قيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، فيما يلتقي الزمالك وتونجيت السنغالي، بستاد القاهرة، تحت قيادة الحكم الليبي إبراهيم معتز.

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