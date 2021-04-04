كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي: سامحيني كنت صغير ومعنديش خبرة

قال الفنان كمال أبورية انه اثناء مشوار حياته الزوجية، تعرض لظروف استثنائية أجبرته على الإنفصال من زوجته ماجدة زكي.

وأضاف أبورية خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لان الأطراف لا تتحمل بعضها.

ووجه رسالة الي زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي، قائلا: "انا بحترم ماجدة جدًا.. هي ربت الاولاد جيدا، ومكافحة، وانا اعتذر لها، وأتمنى انها تسامحنى.. انا اكيد غلطت لانى كنت لسه صغير ومعنديش خبرة، وبشكرها انها خلفت لي ٣ أبناء هما كل حياتى وبطلب منهم هما كمان يسامحوني.

كمال ابو رية ولد عام 1962 وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1985 و تزوج من الفنانة ماجدة زكي وانفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما.