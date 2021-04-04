عازفة التمبانى فى حفل المومياوات: كنت أشعر أني أعزف في عصر الفراعنة.. فيديو

قالت الفنانة رضوى البحيرى، عازفة التيمبانى فى حفل موكب المومياوات، إنها كانت فى شدة الفخر بالحدث نفسه مما جعلها تعزف بكل جوارحها كما لو كانت تعاصر الفراعنة، موضحة أن أغلب العازفين على هذه الآلة فى الأوركسترا العالمية رجال.









وأضافت رضوى البحيرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيدات لابد أن تأخذ حقها، لافتة إلى أنها دخلت المسرح فى قمة الرعب ولكن المايسترو هو الذى أعطاها الحماس والقوة وجعلها تعزف بقوة وشجاعة وعزم.







