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رياضة

فضل الله عن موكب المومياوات الملكي: حدثٌ عالمى يدعو للفخر والعظمة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:51 ص
محمد فضل الله المستشار
محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي
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يسرى غازى
علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى، على موكب نقل المومياوات الملكي أمس، السبت.


وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات له: "من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضاره حدثٌ عالمى يدعو للفخر والعظمة وتصدير دولى لصورة ذهنية رائعة عن مصر".


ونظمت مصر أمس، السبت، احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الآثار المصرى خالد عناني وعدد كبير من فناني مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وأمينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى.


وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي، وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرح تفصيلي لمحتويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، وسفح الأهرامات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصر على الأنغام الفرعونية القديمة.


ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
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