فضل الله عن موكب المومياوات الملكي: حدثٌ عالمى يدعو للفخر والعظمة

علق الدكتور محمد فضل الله، المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى، على موكب نقل المومياوات الملكي أمس، السبت.
وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات له: "من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضاره حدثٌ عالمى يدعو للفخر والعظمة وتصدير دولى لصورة ذهنية رائعة عن مصر".
ونظمت مصر أمس، السبت، احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الآثار المصرى خالد عناني وعدد كبير من فناني مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمى وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وأمينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى.
وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي، وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرح تفصيلي لمحتويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، وسفح الأهرامات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصر على الأنغام الفرعونية القديمة.
ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.