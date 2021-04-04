بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن وزارة التموين قامت بعقد عدة اجتماعات مع المنتجين وأصحاب المصانع، لتخفيض السلع فى شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن الأسعار فى معارض أهلًا رمضان منخفضة بنسبة 35%.





وأضاف خليل،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على توفير 14 سلعة أساسية بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان مثل الزيت والسكر والدقيق والبلح والدواجن واللحوم والأرز بأسعار مخفضة بنسبة 35% عن الأسواق.





وأوضح أن سعر الأرز سيتراوح ما بين 7 و7.25 جنيه للكيلو، بينما سعر الدواجن سيكون 30 جنيها للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية وفى معارض أهلا رمضان، بينما السكر سيكون ما بين 7.75 و8.25 للكيلو.



