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محافظات

إجراء منظار جيوب أنفية للمرة الأولى بمستشفى فاقوس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:39 ص
إجراء العمليات الجراحية
إجراء العمليات الجراحية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، قام الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي فاقوس النموذجى، بمشاركة الدكتور سامي لاشين، والدكتور تامر الحاوي أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور جمال كيلاني طبيب التخدير، وفنيين الأشعة، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية منظار جراحي دقيقة وعاجلة، للمرة الأولي بالمستشفي، لحالة تبلغ من العمر ٣٠ عام.


وتابع وكيل صحة الشرقية : " الحالة كانت تعاني من إنسداد شديد  بالأنف، مصاحب بصداع مؤلم ومستمر، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود لحميات بالجيوب الأنفية، وإعوجاج بحاجز الأنف، وتضخم بالغضارف الأنفية.


واضاف ان الفريق الطبي قام بإجراء الجراحة بإستخدام منظار الجيوب الأنفية الجراحي، وتم إجراء إستعدال الحاجز الأنفي، بالإضافة لإجراء تجميل لغضاريف الأنف، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.


وعلي جانب أخر فقد عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه ، إجتماعا بالمتضررين من أصحاب الأكشاك الخشبيه الكائنه بنفق المشاه أسفل السكه الحديد بمدينة الزقازيق، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لحريق  دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح  ، وذلك للإستماع إلي مشكلتهم وعرض مقترحاتهم وبحث سبل تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم طبقًا للقانون. 


حضر الإجتماع  المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنميه المحليه وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارتي الشؤون القانونيه و المتابعه الميدانيه بالديوان العام. 


وخلال الإجتماع عرض محافظ الشرقيه على المتضررين من أصحاب الأكشاك  توفير أماكن بديلة لهم بالسوق الحضاري وتخفيض القيمة الإيجارية للمحل من  1200جنيه إلي 500 جنيه  مراعاة  لحالتهم الماديه السيئه  بعد تعرض بضائعهم  للحرق والتلف.

 أكد محافظ الشرقيه أن الدوله لن تسمح بممارسة أي نشاطات تجاريه بدون أن يلتزم أصحابها باتباع إشتراطات السلامه والصحه المهنيه واتخاذ كافه اجراءات الحمايه المدنيه والحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية ، مشيرًا إلى أن شرطة  النقل والمواصلات سوف تقوم بتنفيذ قرارات الإزاله الصادره لكافه المحال المقامه بالمخالفه على حرم السكة الحديد  للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

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