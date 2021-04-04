الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح

شهدت مصر أمس يوم تاريخى بعد مرور موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط ، فى مشهد مهيب لفت أنظار العالم كله إلى عظمة الحضارة المصرية.
وأولت الدولة المصرية ممثلة فى مؤسساتها التشريعية والتى يمثلها مجلس النواب إهتمام كبير بالآثار المصرية بهدف الحفاظ عليها ، حيث أصدر مجلس النواب السابق تشريع لحماية الاثار المصرية والحفاظ عليها من تهريبها إلى الخارج.
ويعتبر قانون حماية الاثار الجديد من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات ضد من يرتكب أفعال مخالفة للقانون:
ونصت (المادة 45 مكرر "1") على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد