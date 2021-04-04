قدمت عزفًا منفردًا.. عازفة السوليست: العزف أمام الرئيس له رهبة

قالت سلمى سرور، عازفة السوليست، إنها قدمت عزفا منفردا بالأمس فى حفل موكب المومياوات الملكية، لافتة إلى أنها سعيدة جدًا ومتشرفة بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن العزف أمام الرئيس بنفسه كانت رهبة مختلفة تمامًا بالرغم من أنها ليست الأولى فى العزف المنفرد لها.





وأضافت سلمى سرور، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، فخر ليا انى قدمت حاجة أمام العالم كله بالأمس وليس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط، مشيرة إلى أن كل المشاهدين والمتابعين سعداء جدًا بالأوركسترا والحفل.





وتابعت: قدرنا نقدم حاجة تتشرف بيها بلدنا وعلى قد الحدث، وأكدنا للعالم كله أن مصر بها عازفين جيدين ومصر بها خير وإبداع فى مختلف المجالات.





وقدّمت السوليست كمان سلمى سرور، واحدة من المقطوعات الرائعة ضمن احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وانطلقت مساء أمس السبت، 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.





وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.



