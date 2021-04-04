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الأعلى للآثار يكشف عن اسم صاحب فكرة نقل المومياوات الملكية..فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد عكاشة، عضو المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موكب المومياوات الملكية حدث تاريخى ثقافى حضارى ترويجى يبرز للعالم أن مصر صاحبة حضارة وتاريخ وعظيمة واستطاعت تنظيم حدث فى موكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية يضم 18 ملكا و4 ملكات.

وأضاف عكاشة،، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه كان هنا مجهود رائع على مدار سنة ونصف وتم تتويجها بالأمس فى الموكب التاريخى لنقل المومياوات الملكية.

 مشيرًا إلى أن التحضير بدأ من سنة ونصف بعد عرض الدكتور خالد العنانى الفكرة لنقل المومياوات الملكية فى الموكب المهيب الذى شاهدناه بالأمس.

وتابع أنه تم فحص المومياوات والعمل على ترميم وصيانتها وتغليفها داخل كبسولة من النيتروجين للحفاظ عليها أثناء عملية النقل، ودراسة عملية النقل والوسيلة التى شهدناها، وكتابة الأسماء عليها بالهيروغليفى.


وأكد أنه تم صناعة السيارات التى تم نقل المومياوات بها خصيصًا لتكون معالجة ضد الاهتزاز للحفاظ على المومياوات بداخلها، منوهًا بأن العربيات ضد الاهتزاز من خلال تطويرها لكى لا تتأثر بالمطبات.
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