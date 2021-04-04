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الأعلى للآثار: تغليف المومياء في كبسولة نيتروجين للحفاظ عليها أثناء النقل.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد عكاشة، عضو المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اختيار المومياوات بعناية واختيار سقنن رع لكى الملك الأول بصفته المحارب لأنه أول ملك بدأ حربه ضد الهكسوس، لافتًا إلى أنه تم عمل أشعة مقطعية وأثبتت المومياء أن بها عدة طعنات وتطابقت بالطعنات بجسده مع أسلحة الهكسوس.


وأضاف عكاشة، ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن سقنن رع توفى وهو محارب بطعنات فى حرب، فى الرأس، حيث ضرب ببلطة فى رأسه، وطعن فى جسده.

وأكد أنه أنه تم فحص المومياوات والعمل على ترميم وصيانتها وتغليفها داخل كبسولة من النيتروجين للحفاظ عليها أثناء عملية النقل، ودراسة عملية النقل والوسيلة التى شهدناها، وكتابة الأسماء عليها بالهيروغليفى.


وأشار إلى  أنه تمت دراسة مسار وخط سير السيارات للحفاظ على المومياوات الملكية أثناء النقل، كما أنه تم مرور الموكب من خلال 12 بوابة وذلك له مدلول وفقًا للحضارة الفرعونية والتى تؤكد أن الشخص يجب أن يمر عبر 12 بوابة للوصول إلى الحياة الأخرى.

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