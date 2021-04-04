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محافظات

جامعة الإسكندرية: افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية حدث تاريخي أبهر العالم

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:15 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

تقدمت جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بالتهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقطاع السياحة والآثار، وكافة أجهزة الدولة، والشعب المصري العظيم، بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.


وأضافت الجامعة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحدث التاريخي الذي تابعه المصريين والعالم كله بمعدلات غير مسبوقة، من خلال احتفالية مهيبة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، توجت بحضور الرئيس السيسي.


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وتابعت جامعة الاسكندرية:"نفتخر بهذا الإنجاز الحضاري الذي يأتي ضمن إنجازات متلاحقة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في كافة المجالات التنموية لبناء مصر الحديثة القوية والتي تمتد جذورها لأجدادنا العظماء الذين أسسوا الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ".


كما تثمن الجامعة الجهد الكبير الذى بذله أبناء الوطن المخلصين، لإبهار العالم فى تلك الاحتفالية الرائعة والتنظيم المشرف الذى يليق بعظمة مصر وعظمة ملوك مصر القدماء.

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