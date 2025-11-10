قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
خدمات

1100 جنيه زيادة في يوم.. أسعار الجنيه الذهب تشتعل مجددا وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات أمس، وسط حالة من الترقب في الأسواق، بعد الصعود القوي الذي سجله المعدن الأصفر في البورصة العالمية، والذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل محال الصاغة. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب 

ويترقب المستثمرون والمواطنون تحركات سعر الذهب اليوم باعتبارها مؤشرًا مهمًا على الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومدى تأثير السياسة النقدية الأمريكية على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 145 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأمس، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1160 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي القوي للمعدن الأصفر مع بداية تعاملات اليوم. ويُرجع الخبراء هذه الزيادة إلى صعود أسعار الأونصة عالميًا، إلى جانب حالة الاضطراب النسبي في أسواق العملات.

الذهب اليوم في مصر

سعر الأونصة العالمية 

واصلت الأونصة العالمية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم لتسجل 4112.33 دولارًا للبيع و4111.96 دولارًا للشراء، مسجلة زيادة تقارب 100 دولار منذ بداية الأسبوع، مع تزايد التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ديسمبر 2025، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن في ظل تراجع قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر (تحديث الثلاثاء 11 نوفمبر 2025)

وفيما يلي بيان تفصيلي عن أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديثات الأسواق:

سعر جرام الذهب عيار 24:
بيع: 6268.5 جنيه
شراء: 6211.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22:
بيع: 5746.25 جنيه
شراء: 5693.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):
بيع: 5485 جنيهًا
شراء: 5435 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18:
بيع: 4701.5 جنيه
شراء: 4658.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14:
بيع: 3656.75 جنيه
شراء: 3623.25 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12:
بيع: 3134.25 جنيه
شراء: 3105.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم:
بيع: 43,880 جنيهًا
شراء: 43,480 جنيهًا

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

أوضح خبراء سوق الذهب أن أسعار الذهب اليوم تأثرت بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها صعود سعر الأونصة عالميًا بفعل توقعات خفض الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف أداء الدولار عالميًا، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

الذهب

وأضاف الخبراء أن الأسواق  تشهد حالة من الترقب والحذر، حيث ينتظر المستثمرون استقرار الأسعار العالمية قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع جديدة، مشيرين إلى أن الذهب بات يمثل وسيلة تحوط مهمة ضد التضخم.

توقعات أسعار الذهب خلال الساعات القادمة

يتوقع المحللون أن تشهد أسعار الذهب اليوم تذبذبًا محدودًا خلال الساعات المقبلة مع ميل للصعود الطفيف، لحين استقرار التداولات في البورصة العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام للمعدن الأصفر لا يزال صاعدًا في الأجل القصير، خاصة مع استمرار حالة الغموض حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

ينصح الخبراء المواطنين الراغبين في الاستثمار بضرورة متابعة أسعار الذهب اليوم بشكل دوري عبر المصادر الرسمية والمتاجر المعتمدة، وتجنب الشراء العشوائي في فترات الذروة، مؤكدين أن الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية يُعد الخيار الأفضل لمن يسعون إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم على المدى المتوسط والطويل.

