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رياضة

حسام البدري لـ صدى البلد : كسبت الرهان مع الفراعنة بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أعرب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن سعادته الكبيرة بقيادة الفراعنة للتأهل لكأس الأمم الأفريقية يناير المقبل بالكاميرون .

قال حسام البدرى فى حوار خاص لـ صدى البلد : الحمد لله حققت أول أحلامى بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية وتصدرنا مجموعتنا بعد نهاية مشوار التصفيات برصيد 12 نقطة لأكسب الرهان مع المشككين فى قدراتنا والذين هاجموننى عقب التعادل مع كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية .

وشدد حسام البدرى على أنه حظى بدعم كبير من مسئولى اتحاد الكرة سواء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى أو الثلاثية بعد ذلك برئاسة أحمد مجاهد حتى تحقق هدف التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون مشيدا بجهود جميع اللاعبين الذين شاركوا فى هذا الإنجاز .

وكان حسام البدرى قد قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الأفريقية عقب التعادل 1/1 أمام كينيا بنيروبى قبل أن يسحق جزر القمر فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة بالقاهرة .
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