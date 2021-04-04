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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسباب أصوات صفير فرامل السيارة وحلها

صدى البلد

تعتبر فرامل السيارة من أهم وسائل الأمان بالمركبة على الإطلاق، لأنها المسئولة عن توقف السيارة فى أى وقت وفى حالة الطوارئ، وإذا تعرضت لأي نوع من أنواع التلف تصبح خطرا حقيقى على السائق.


وهناك مشكلة شائعة الحدوث فى السيارة وهى سماع صفير الفرامل والذي يعطي مؤشر لمشكلة بالفرامل أو بالمكابح كما تقال، وهى تحدث أثناء الضغط على دواسة الفرامل, أي عند الفرملة يصاحبها صوت مزعج وهو صوت صفير حاد.


وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على أسباب صفير فرامل السيارة ، وطرق حلها .

1 - تلف  قماشات أو فحمات الفرامل أو بلاكيط الفرامل كما يطلق عليها في مختلف البلدان العربية , وعند تلفها وتلامس الحديد الخاص بها مع ديسك الفرامل يسبب صفير حاد , وهذا مؤشر لانتهاء عمر الفحمات.

2 - عدم تغيير فحمات الفرامل " التيل " في الوقت المناسب مما يسبب ضرر على ديسك الفرامل مما يستوجب خرط الهوبات أي ديسك الفرامل , فأجزاء السيارة عند استخدامها بالشكل المناسب والصحيح تدوم لمدة أطول فعمل القطع متشابك مع بعضها فإذا تلفت قطعة قد تعرض أجزاء اخرى للتلف , وينصح دائما بخرط الهوبات " ديسك الفرامل" عند تغيير فحمات الفرامل بعد 3 مرات هذا اذا كنت تغيرها قبل تلامس الحديد مع بعضه بين الديسك والفحمات

3 – إذا  غيرت فحمات الفرامل "التيل" , واستمرت سيارتك تصدر أصوات صفير عند الضغط على الفرامل , هنا يجب فحص الديسك الخاص بالفرامل لأنه يسبب مثل هذه المشاكل وقد تظهر لك بعض الأعراض غير الصفير في القيادة مثل , اهتزاز أو ارتجاج مقود السيارة عند الفرملة 

4 – أما في حالة خرط الهوبات "الديسك " وتغيير الفحمات , ومع هذا تسمع صوت صفير الفرامل , هنا قد تكون المشكلة بسبب تجمع الغبار والأتربة أو مياه تلامس فحمات سيارتك مما يؤدي الى صدور هذه المشكلة.

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