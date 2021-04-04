تجارة حلوان: نتائج الامتحانات التيرم الأول خلال أيام

كشفت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان ، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 .



وكشفت فاخر فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" عن انتظام الدراسة بالفصل الثاني في الكلية، وأنها تعمل بنظام "الاون لاين" خلال أول ثلاثة أسابيع من الدراسة.







وأشارت الى أن الكنترولات بالكلية انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق لإعلانها في اقرب وقت وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج فى بداية شهر ابريل.

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اعلنت جامعة حلوان عن بدء الدراسة بجميع كليات الجامعة، اعتمادًا على نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث سيكون التعليم الإلكتروني بنسبة 60% والحضور بالجامعة بنسبة 40% .