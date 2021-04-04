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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2021 /2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول بجامعتها لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل اماكنهم بالمدينة من  الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية  وأن المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة يستقبل على مدار أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الاالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022  حتى الأول من يوليو 2021  وذلك طبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg

فعلي الطلاب المتقدمين في حجز اماكنهم إجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات و اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوي وكذا المقابلة الشخصية. كما تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا عن بدء التقدم لاستقبال طلبات الدعم المادي والمنح للراغبين.
حيث تتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. كما تشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء،  هندسة الاتصالات والمعلومات ،

والجدير بالذكر أن مدينة زويل صاحبة الأسبقية في منح درجات بكالوريوس في مجالات حديثة متقدمة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع الدرجات التي تمنحها  المدينة  معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وتعترف بها النقابات المهنية

وتقدم الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب الأوائل باختبار القبول بالجامعة بالإضافة للدعم المادي لبعض  الطلاب طبقا للموارد المتاحة ، ووصل معدل توظيف الخريجين بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج يتعدي ٩٠٪

وقد ابهر خريجو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل العالم حيث:
أ. حققوا المركز الأول علي مستوي العالم في إختبارات تحديد المستوي في الدراسات العليا
ب. تمكنوا من الحصول علي منح دكتوراه كاملة في كبري الجامعات العالمية مثل MIT, Purdu, North Carolina, etc. وهو ما يعد سابقة أن يتم قبول الطلاب في برامج الدكتوراه بعد البكالوريوس مباشرة دون الحاجة إلي دراسة أي مقرارت إضافية.
ج. تم توظيف عدد كبير من خريجي مدينة زويل في جمهورية مصر العربية وذلك في كبري الشركات العالمية.كما قام بعض الطلاب بتأسيس الشركات الخاصة بهم ، وأسهم الخريجون في علاج كثير من قضايا المجتمع في مجال البيئة والطاقة  والصحة وغيرها.

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