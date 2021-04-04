مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن فتح باب القبول للعام الدراسي 2021 /2022
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول بجامعتها لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل اماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وأن المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة يستقبل على مدار أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الاالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الأول من يوليو 2021 وذلك طبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg
فعلي الطلاب المتقدمين في حجز اماكنهم إجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات و اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوي وكذا المقابلة الشخصية. كما تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا عن بدء التقدم لاستقبال طلبات الدعم المادي والمنح للراغبين.
حيث تتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. كما تشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات ،
والجدير بالذكر أن مدينة زويل صاحبة الأسبقية في منح درجات بكالوريوس في مجالات حديثة متقدمة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع الدرجات التي تمنحها المدينة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وتعترف بها النقابات المهنية
وتقدم الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب الأوائل باختبار القبول بالجامعة بالإضافة للدعم المادي لبعض الطلاب طبقا للموارد المتاحة ، ووصل معدل توظيف الخريجين بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج يتعدي ٩٠٪
وقد ابهر خريجو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل العالم حيث:
أ. حققوا المركز الأول علي مستوي العالم في إختبارات تحديد المستوي في الدراسات العليا
ب. تمكنوا من الحصول علي منح دكتوراه كاملة في كبري الجامعات العالمية مثل MIT, Purdu, North Carolina, etc. وهو ما يعد سابقة أن يتم قبول الطلاب في برامج الدكتوراه بعد البكالوريوس مباشرة دون الحاجة إلي دراسة أي مقرارت إضافية.
ج. تم توظيف عدد كبير من خريجي مدينة زويل في جمهورية مصر العربية وذلك في كبري الشركات العالمية.كما قام بعض الطلاب بتأسيس الشركات الخاصة بهم ، وأسهم الخريجون في علاج كثير من قضايا المجتمع في مجال البيئة والطاقة والصحة وغيرها.