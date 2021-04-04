انقطاع المياه عن الحوامدية وقرية أم خنان بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية وقرية ام خنان، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الاربعاء الموافق 7 ابريل 2021، وذلك نظرا لأعمال تركيب محبس قطر 800 على خط طرد محطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر اسيوط الزراعي .





واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



