انقطاع المياه عن الحوامدية وقرية أم خنان بالجيزة لمدة 6 ساعات
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق الحوامدية وقرية ام خنان، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الاربعاء الموافق 7 ابريل 2021، وذلك نظرا لأعمال تركيب محبس قطر 800 على خط طرد محطة مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر اسيوط الزراعي .
واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الشركة إلى أن هناك سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.