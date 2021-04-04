طريقة عمل الدبلة التونسية

يشتهر المطبخ التونسي بعدد كبير من الاكلات ذات المذاق الشهى ومن بينها بعض الحلويات التى يمكن تقديمها في المناسبات والعزومات .

نقدم لكم طريقة عمل احدى الحلويات التونسية وهى الدبلة التى تتمتع بمذاق رائع ومميز وشكل جذاب وذلك من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير دبلة

العجين

2 بياض بيض

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ربع ملعقة صغيرة خميرة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ثلثى كوب ماء ورد

1 ملعقة صغيرة فانيليا

زيت للقلي

الشربات

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين سمسم محمص

طريقة عمل دبلة

* تخلط الخميرة مع القليل من الماء والسكر، وتترك لتتفاعل و تضاف جميع المكونات، وتترك العجينة مرة أخرى لتختمر





* تفرد العجينة بماكينة فرد العجين، ثم تقطع على شكل شرايط عرض 3 سم و تلف كل شريطة على حدى





* تقلى في زيت غزير وساخن تصفى من الشربات، ثم تزين بالسمسم، وتقدم باردة





الشربات