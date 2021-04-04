عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدبلة التونسية

طريقة عمل الدبلة
طريقة عمل الدبلة التونسية

يشتهر المطبخ التونسي بعدد كبير من الاكلات ذات المذاق الشهى ومن بينها بعض الحلويات التى يمكن تقديمها في المناسبات والعزومات .

نقدم لكم طريقة عمل احدى الحلويات التونسية وهى الدبلة التى تتمتع بمذاق رائع ومميز وشكل جذاب وذلك من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دبلة
العجين
2 بياض بيض
 2 كوب دقيق 
2 ملعقة كبيرة زبدة  بدرجة حرارة الغرفة 
ربع ملعقة صغيرة خميرة 
ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ثلثى كوب ماء ورد 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
زيت للقلي
الشربات
2 كوب سكر 
1 كوب ماء
 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
 1 ملعقة صغيرة فانيليا 
للتزيين سمسم محمص 
طريقة عمل دبلة
* تخلط الخميرة مع القليل من الماء والسكر، وتترك لتتفاعل وتضاف جميع المكونات، وتترك العجينة مرة أخرى لتختمر

* تفرد العجينة بماكينة فرد العجين، ثم تقطع على شكل شرايط عرض 3 سم وتلف كل شريطة على حدى

تقلى في زيت غزير وساخن تصفى من الشربات، ثم تزين بالسمسم، وتقدم باردة

الشربات
* في اناء على النار نضع الماء، والسكر، والفانيليا، وعصير الليمون حتى يذوب السكر تماما والحصول على قوام متماسك بعض الشئ.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد