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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المتوفي بفيروس كورونا

مركز الأزهر للفتوى: امتهان جثة المتوفى بفيروس كورونا حرام ومناف للدين

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن امتهان جثة المتوفى بڤيروس كورونا أمرٌ مُحَرَّمٌ ومُجَرَّمٌ منافٍ للدين والقانون والإنسانية والمروءة.

 

وأضاف مركز الأزهر للفتوى أن رفض استلام جُثَّة المُتوفَّى بفيروس كُورونا، أو اعتراض جِنازته ومنع دفنه، هو أمرٌ منكرٌ وسُلوكٌ محرمٌ، وأشد من ذلك نكارة نبش قبر المتوفى به أو حرق جثته.

 

 وأكد أن هذه الأمور منافية لتعاليم الإسلام والإنسانية ولحرمة الموت، ولأوامر الدّين بإكرام الإنسان، فضلًا عن أنَّها سلوكيات لا تليق بأصحاب المُروءة، وذوي الفضائل.

مركز الأزهر للفتوى امتهان جثة المتوفى فيروس كورونا رفض استلام جثة المتوفى حرمة الموت الأزهر

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