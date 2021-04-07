مرصد الأزهر: النساء فريسة لداعش الإرهابي.. وهدفنا تصحيح المفاهيم المغلوطة

قالت ريهام سلامة، مشرفة بمرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن المرصد تم إنشاؤه في 2015، بهدف رصد كل ما تبثه الجماعات المتطرفة بمختلف اللغات، وعلى مختلف المنصات.

وأضافت ريهام سلامة، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر "المذاع على قناة " سي بي سي"،: "هدفنا مكافحة الجهل المرتبط بالدين ومكاف وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم نشرها باسم الدين الإسلامي".

وتابعت ريهام سلامة: "تنظيم داعش الإرهابي فعل كل ما يدمر الإنسان والبشرية، ومرصد الأزهر هو عين الأزهر التي تشاهد العالم"، مضيفة: "المرصد به 12 قسما بلغات مختلفة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الاسلامي ".

وأكملت ريهام سلامة: "النساء أصبحن فريسة لتنظيم داعش الإرهابي، والمرأة مهمة له في عمله وتحقيق أهدافه".

ولفتت ريهام سلامة: "من الضروري تحصين المرأة، من خلال التوعية وتمكينها والحصول على حقوقها الكاملة في أي مجتمع".