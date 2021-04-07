فيديو جراف..تصريحات خطيرة .. السيسي وأزمة سد النهضة

أدلي الرئيس السيسي بتصريحات خطيرة حول أزمة سد النهضة وأوضح خلالها الموقف وثوابته منذ بداية القضية حتى الآن وأكد أن مصر لا تجور على حق الأشقاء في إثيوبيا وأعلنت منذ اللحظة الأولى أنها تحترم حقهم في التنمية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قلق المصريين عبر مواقع التواصل بسبب قضية المياه مستحق ومشروع، متابعا: "أنا معاكم قلقان، دي بلدي وأنا مسئول عنكم قدام ربنا، بس ياترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن: "احترامنا لرغبة الشعوب في ان يكون لها شكل من أشكال التنمية، من خلال الامكانيات المتاحة إليها،وعند ذهاب إلى البرلمان في اثيوبيا قائلا "احنا بنقدر التنمية في إثيوبيا بشرط ألا يمس مصالح مصر المائية، وكلامي متغيرش، وانا بوجه كلامي للإعلام طلعوا للناس خطاب رئيس وزراء إثيوبيا أثناء تواجده في مصر".

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