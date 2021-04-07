غدا.. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة القليوبية

تنظم جامعة عين شمس، قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية المريج بشبين القناطر بمحافظة القليوبية؛ بالتنسيق مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بكليات الصيدلة والتربية النوعية والطب وطب الأسنان والزراعة ومركز تعليم الكبار.



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وسيتم تدشين القافلة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية و إشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضم القافلة أنشطة محو أمية وتعليم كبار و تعليم طباعة و رسم و معرضاً للتصوير و حملة للتوعية بأهمية التعليم و حملة إرشاد زراعي للفلاحين ، فضلاً عن تقديم الخدمة الطبية من تخصصات طب الأسنان و الجلدية و الصحة العامة و الأطفال و طب الأسرة و الكشف المبكر للأمراض المزمنة وفحص ذاتي للثدي صحة إنجابية إلى جانب حملة كساء وتوزيع أدوية وأغراض حماية الأسنان من التسوس.

وكان ذلك بإشراف أ.د. أسامة السيد مصطفي عميد كلية التربية النوعية وأ.د عمرو عبد الجليل خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميئة البيئة و د. عبدالرحمن شوقي محمد مدير وحدة محو الامية ومنسق محو الأمية بالكلية، بالتعاون مع أ.د.عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار و ا.د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة و ا.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أمانى أسامة وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما يتعاون في تقديم خدمات القافلة كل من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. رامي ماهر وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس و أ.د.يحيي مصطفي مدير مركز الفنون بكلية التربية النوعية و أ.سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.