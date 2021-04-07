محافظ مطروح يتفقد إنشاء شارع الفنان الراحل على حميدة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء أعمال إنشاء طريق الفنان الراحل علي حميدة الجديد، والجاري إنشاؤه ويبدأ من شارع علم الروم مرورًا بمنطقة ابنا بيتك حتى الكيلو ٩ بالطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، وبطول ١٠ كيلومترات.



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ووجه محافظ مطروح بالعمل بالتوازي لتركيب أعمدة الإنارة على جابنى الطريق الجديد، مع توفير المسافة اللازمة لتوفير المرافق والبنية التحتية مستقبلا من شبكة مياه وتليفونات وغاز وغيرها، ومنع أي تعدٍ على حرم الطريق.

بدء رصف شارع على حميدة



وأوضح محافظ مطروح أ ن الطريق الجديد يخلق محورا عمرانيا جديدا خاصة مع مقترح إقامة مجتمع سكنى بالقرب منه بمنطقة شارع الإمام مالك، ومتنفس للأهالي مع تيسير حركة المرور وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي.



وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مطروح أن طول الطريق الجديد سيصل لـ 10 كيلومترات منها 1.5 كيلو متر تربط بين الطريق وحي الشروق بالكيلو ٧، مع اتساع الشارع إلى ١٢ مترًا بدلا من ٨ أمتار، والذي تم بدء أعمال الرصف به تنفذه وتشرف عليه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية إسكان مطروح.



رافق محافظ مطروح خلال تفقد محور طريق الفنان على حميدة العميد محمد القاضي مدير الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات المعنية.





يذكر أ ن الطريق الجديد أطلق على اسم الفنان الراحل على حميدة والذي توفي منذ حوالي شهرين واستجابة لرغبة أهالي المحافظة ولإسهامات الفنان الراحل علي حميدة تم إطلاق اسم الشارع الجديد على اسمه بعد موافقة مجلس تنفيذى المحافظة.



من ناحية أخرى تفقد محافظ مطروح المشروع السكني ابنى بيتك ١و٢ بشارع علم الروم، ووجه مسئولي شركة كهرباء البحيرة بمطروح وإدارة الإنارة بمدينة مطروح بالإسراع في مراجعة كابلات الكهرباء وإنارة الأعمدة للتيسير على المواطنين، مع توفير صندوق لتجميع القمامة، وكذلك توفير منفذ لبيع الخبز لأهالي منطقة ابني بيتك ٢.



المحافظ يتفقد مشروع ابنى بيتك



كما تفقد منطقة باب البحر ومتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع مستوى أغطية بلاعات الصرف بما يتناسب مع مستوى أعمال الرصف مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل موسم الصيف السياحي والذي تستقبل خلاله المحافظة الآلاف من المصطافين.

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