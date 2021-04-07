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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تكشف عن نوع سلالة كورونا بمصر..وتؤكد :تحورات جنوب أفريقيا لم تصلنا

سلالات فيروس كورونا
سلالات فيروس كورونا

قال حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن مصر تقوم بابحاث متعددة في المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والمستشفيات التي تمتلك فرق بحثية قائقة، من أجل الحصول على مجموعة من البيانات الدقيقة فيما يخص فيروس كورونا.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع على قناة “دي ام سي”، قمنا بعمل دراسة للكشف عن سلالات كورونا التي تسللت إلى مصر داخل المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ومستشفى 57 ومركز الطب التجددي وطب قصر العيني.

وأوضح أن الدراسة تمت على 150 عينة فقط، منوها إلى أن الـ 150 عينة حدث لهم 12 مليون قراءة ومتابعة، مضيفا نسبة دقة الرداسة وصلت إلى 94%.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت أن سلالة فيروس كورونا داخل مصر أقرب للسلالة المنتشرة في أوروبا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، وعلى هذا الأساس سنقوم بإختيار وتجديد البروتوكول و اللقاحات.

ولفت إلى أن الدراسة مازالت مستمرة لدراسة كافة الموجات الخاصة بكورونا داخل مصر، منوها إلى أن مصر لم يصل إليها سلالة فيروس كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا.

 

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