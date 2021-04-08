انطلاق أعمال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى بمشاركة مصر

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة الدول الثمانًى للتعاون الاقتصادى "دى- ٨" بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .



ومن المتوقع أن تعتمد القمة - التي تعقد افتراضيا وتستضيفها بنجلاديش،خارطة الطريق العشرية للمنظمة (2020-2030) والتي تهدف إلى توثيق التعاون بين دولها الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائي، والتعاون الصناعي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والنقل والاتصال، والسياحة، وكذا تعزيز إدماج القطاع الخاص .



وقد شهد الاجتماع الوزاري الذي عقد اجماعاً من الوزراء المشاركين على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الاعضاء لمواجهة التداعيات والتحديات الناجمة عن تفشى وباء "كوفيد ١٩".



وأشار الوزراء المشاركون فى كلماتهم إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الآليات والبروتوكلات والاجتماعات القطاعية بين الدول الثمان سعيا لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتمكين الشباب الذى يشكل الرصيد الاكبر لدى هذه الدول التى تتميز بوجود نسبة كبيرة من الشباب بين مواطنيها من اجل تحويل مستقبلنا إلى مستقبل أفضل، الأمر الذى يتعين البناء عليه فى عملية التحول الرقمى لتكنولوجيا الاتصالات بشكل خاص.



وأعرب الوزراء عن أملهم فى أن يكون إعلان دكا المزمع صدوره عن القمة بمثابة خارطة طريق للمجموعة ودولها الأعضاء فى مواجهة تداعيات "كوفيد ١٩" والتحديات الاقتصادية المتنامية التى تواجه هذه الدول.



يذكر أن مجموعة الدول الثمان الإسلامية النامية تاسست عام ١٩٩٧لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الثماني الأعضاء وتعزيز مكانة الدول الأعضاء فى الاقتصاد العالمى واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التجارى وتقوية مشاركة الدول الاعضاء فى عملية صنع القرار العالمي.



وحددت المجموعة - التى تضم مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وأندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش- قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والنقل والسياحة كقطاعات تحظرى بالأولوية فى التعاون المشارك بين هذه الدول.