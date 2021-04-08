عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

صدى البلد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه “خلال 7 أشهر قمنا بالكشف على 70 مليون مواطن مصري وغير مصري على أرض مصر، وعالجنا  مليون شخص ثبتت إصابتهم بفيروس سى”.

 

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة اليوم، الخميس، أنه إذا لم يكن تم تدشين مبادرة فيروس “سى” فى هذا الوقت بالتحديد، كان من الممكن أن يكون لدينا 2.2 مليون وفاة على الأقل من فيروس كورونا لأنه يهدد حياة مرضى الكبد.

 

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذه المبادرة أدخلت معها الضغط والسكر والسمنة، وتم فتح مراكز للأمراض غير السارية والتوسع بها، وقامت بالتوازي معها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى شهرين ويومين.

 

وتابعت: “قمنا بعمل 11 تدخلا جراحيا، وبدأنا العمل على انتهاء قوائم الانتظار وعمل أكثر من 800 ألف حالة، ومنهم 400 ألف حالة وقت كورونا”.

 

وأكدت  وزيرة الصحة والسكان أن هؤلاء الناس إن تعرضوا لـ كورونا قد يكون مصيرهم الموت، لذلك فمبادرات الصحة هى اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لهذا الوباء.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا فيروس سي مبادرات الصحة مبادرة فيروس سي

ترشيحاتنا

التموين تطرح مناقصة لشراء 5 آلاف طن زيت خام محلي

ننشر جداول مقررات ومناهج امتحان أبريل لطلاب المدارس

أكبر مدينة بمصر..اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر ..شاهد

زاهي حواس يعلن عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم يلتقيان العائدين من الخارج لمناقشة تمويل مشروعاتهم.. شاهد

حكم من يكسب مالا حراما ؟.. الافتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بجميع المدارس في شهر رمضان

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

السودان يعلن خطوته القادمة بشأن سد النهضة

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والسعودية

أهالى  دكرنس يشيعون جثمان الطفلة "ريماس " ويطالبون بالقصاص من قاتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد