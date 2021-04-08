وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه “خلال 7 أشهر قمنا بالكشف على 70 مليون مواطن مصري وغير مصري على أرض مصر، وعالجنا مليون شخص ثبتت إصابتهم بفيروس سى”.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة اليوم، الخميس، أنه إذا لم يكن تم تدشين مبادرة فيروس “سى” فى هذا الوقت بالتحديد، كان من الممكن أن يكون لدينا 2.2 مليون وفاة على الأقل من فيروس كورونا لأنه يهدد حياة مرضى الكبد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذه المبادرة أدخلت معها الضغط والسكر والسمنة، وتم فتح مراكز للأمراض غير السارية والتوسع بها، وقامت بالتوازي معها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى شهرين ويومين.

وتابعت: “قمنا بعمل 11 تدخلا جراحيا، وبدأنا العمل على انتهاء قوائم الانتظار وعمل أكثر من 800 ألف حالة، ومنهم 400 ألف حالة وقت كورونا”.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن هؤلاء الناس إن تعرضوا لـ كورونا قد يكون مصيرهم الموت، لذلك فمبادرات الصحة هى اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لهذا الوباء.