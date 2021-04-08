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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرضت وزوجها لاعتداء من لصين

مصرع ربة منزل خنقا داخل شقتها في السويس

تكثف مباحث السويس جهودها لكشف غموض واقعة وفاة سيدة في السويس داخل منزلها بحي فيصل، بعد تعرضها وزوجها لاعتداء من لصين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "ن. ح" 43 عاما اليوم الخميس داخل منزلها بضاحية مكة التابعة لحى فيصل.

وانتقل فريق من رجال المباحث بإشراف اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي، لموقع الجريمة، وأفاد الزوج في أقواله أمام رجال الشرطة بأنه فوجئ باثنين دخلا الشقة، وقيدوه هو وزوجته ووضعوا لاصق على فمهما، ثم رشوا بنج عليهما ليغيب وزوجته عن الوعي، بحسب أقواله.

وأضاف أنه عندما فاق من أثر البنج، وجد زوجته مغشيا عليها، وحاول افاقتها إلا انها لم تستجيب، فأبلغ الإسعاف لإنقاذها، قائلا إنهما تزوجا قبل عدة سنوات ولم يرزقا بأطفال.

وأفاد الفحص الظاهري للجثة بأنه لا توجد أي آثار عنف أو ضرب أو جروح حديثة، وأن سبب الوفاة هو الاختناق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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