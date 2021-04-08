محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

قد يكتب أحدهم إليك

ليقول ان الحب قد يأتيك كالقنبلة الموقوته

تفقدك كل حواسك في لحظة

وقد يكتب آخر

ليحذرك من مشوار الحياة الطويل

ومن صعوبه الوقوف في منتصف الطريق

أما انا سأكتب إليك بين الحين والآخر

لاحكي لك عن الأحلام والآمال المؤجلة

وكيف تفقد معناها بمرور الوقت

سأحذرك من مطاردة الظلال

وغلق الأبواب عند غروب الشمس

سأكتب كي لا تتخذ من تجارب الحياة عذرا لبناء الحواجز

فازالتها سيكلفك الكثير

سأسألك ان لاتطيل وتتكبد عناء البحث

فالقطع المتناثرة سوف تجتمع بمفردها

وستظهر لك صورة مكتملة في نهاية الطريق

كن مستعدا فقد تشعر بالوحدة في حجرة مليئة بالوجوه المألوفة

ولا تعاند القدر واعلم انه من المستحيل

ارضاء الجميع

واكتشف كل ما يدور حولك والاهم ما بداخلك

وتمعن النظر في ضوء القمر

واستمع لأنين الشجر وقت الخريف

أما أنا فبين الحين والآخر

سوف استيقظ في وقت الشفق

لأكتب إليك

حتي لا تأتي إلى يوما

وتقول إنني لم أرشدك

للطريقة التي يمكن أن يتغير بها عالمك

وكن علي يقين ان رسائلي ستجد طريقها إليك

فسوف اكتبتها سطرا سطرا بخط اليد

فقد تعطيك كلماتي يوما ما الشجاعة لالتقاط أنفاسك

ومواجهة مخاوفك وجها لوجه