محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد
قد يكتب أحدهم إليك
ليقول ان الحب قد يأتيك كالقنبلة الموقوته
تفقدك كل حواسك في لحظة
وقد يكتب آخر
ليحذرك من مشوار الحياة الطويل
ومن صعوبه الوقوف في منتصف الطريق
أما انا سأكتب إليك بين الحين والآخر
لاحكي لك عن الأحلام والآمال المؤجلة
وكيف تفقد معناها بمرور الوقت
سأحذرك من مطاردة الظلال
وغلق الأبواب عند غروب الشمس
سأكتب كي لا تتخذ من تجارب الحياة عذرا لبناء الحواجز
فازالتها سيكلفك الكثير
سأسألك ان لاتطيل وتتكبد عناء البحث
فالقطع المتناثرة سوف تجتمع بمفردها
وستظهر لك صورة مكتملة في نهاية الطريق
كن مستعدا فقد تشعر بالوحدة في حجرة مليئة بالوجوه المألوفة
ولا تعاند القدر واعلم انه من المستحيل
ارضاء الجميع
واكتشف كل ما يدور حولك والاهم ما بداخلك
وتمعن النظر في ضوء القمر
واستمع لأنين الشجر وقت الخريف
أما أنا فبين الحين والآخر
سوف استيقظ في وقت الشفق
لأكتب إليك
حتي لا تأتي إلى يوما
وتقول إنني لم أرشدك
للطريقة التي يمكن أن يتغير بها عالمك
وكن علي يقين ان رسائلي ستجد طريقها إليك
فسوف اكتبتها سطرا سطرا بخط اليد
فقد تعطيك كلماتي يوما ما الشجاعة لالتقاط أنفاسك
ومواجهة مخاوفك وجها لوجه