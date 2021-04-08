رقم هزيل.. إبراهيم عيسى: مصر تسير ببطء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن لقاحات فيروس كورونا تمثل آملا لشعوب العالم، إلا أن هناك تخوفا للمواطنين من الإقدام على التلقيح، قائلا "إلى الآن تم تلقيح 125 ألف مواطن في مصر، وهو رقم هزيل ومحدود للغاية، ومصر بطيئة للغاية بخصوص اللقاحات".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه إلى الآن تم تسجيل 928 ألف مواطن على موقع الوزارة للحصول على اللقاح، مؤكدا أن هذا رقم ضئيل جدًا، ونحتاج تطعيم 70 مليونا، واصفًا هذا الموقف بأننا نحبو في مجال الحصول على لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات والوفيات بكورونا زادت خلال الأسبوعين الماضيين، لذلك تُحذر الحكومة من الموجة المقبلة، مشيدًا بحديث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بوجود مشروع إنتاج لقاحات محلية ضد كورونا، وهو موضوع يجب الإشادة به وله مدى زمني والبدء في تطبيقه شيء مهم جدًا.