المايسترو نادر عباسي: مستوى العازفين قديما كان أضعف كثيرا من الوقت الحالي

قال المايسترو نادر عباسي، قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، إن مستوى العازفين قديما كان أضعف كثيرا من الوقت الحالي.

وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه لابد إعادة توزيع الموسيقى القديمة بشكل جديد لجذب الشباب.

وأعرب قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، عن امنيته في أن اوركسترا الاتحاد الهرموني يمثل مصر في العالم كله، وأن يقدم موسيقى موكب المومياوات الملكية بأكبر الأوركسترات في الأوبرا العالمية.