سيمبا التنزاني يكشف سر إقامة مباراته أمام الأهلي الساعة الـ 3 عصرا

أكد إريك مالومو، نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني أن فريقه قادر على التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم مشددا أن الفريق متكامل ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى .

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أنه لم يتوقع ان يتصدر الفريق المجموعة خاصة في ظل وجود الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وأضاف أن فريق سيمبا رائع وبقدم أداء لافتا للنظر، مشددا على أن الفريق خلال الفترة الماضية تعاقد مع مجموعه من أفضل اللاعبين.

وتابع أن مباراة الفريق أمام الأهلي وتوقيت اقامتها في الـ 3 عصرا كان أمرا طبيعيا، مشددا على أن معظم المباريات في تنزانيا تقام في هذا التوقيت حيث ان الامر لم يكن متعمدا بهدف إرهاق لاعبي الأهلي.

وأكمل أن لاعبي الفريقين وقتها تاثرا بارتفاع درجات الحرارة مشددا أن أداء لاعبي الأهلي كان متوقع نتيجة الإرهاق.

وأضاف أن فريق سيمبا أضاع الكثير من الفرص خلال مباراته أمام الأهلي.