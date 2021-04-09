بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال وأناقة سمارة يحيى

تصدرت ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عقد قرانها مساء أمس على محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتألقت سمارة يحيى في عقد قرانها بإطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها، حيث ارتدت فستان طويل وذو أكمام مكشوفة كشف عن قوامها الرشيق والمثالي.

وتزينت سمارة يحيي ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

أبرز إطلالات سمارة يحيى



واعتادت ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام،أبرز الصور والإطلالات التي تكشف عن جمالها.

وتعتمد سمارة يحيى على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا.



كما تعتمد سمارة يحيى على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.





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