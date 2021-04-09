البرلمان العربي يهنئ رئيسة مجلس نواب البحرين لاختيارها في منصب دولي جديد

رئيسة مجلس النواب البحريني في منصب جديد ..ورئيس البرلمان العربي يوجه رسالة لها في برقية

بعث عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تهنئة إلى فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين بمناسبة اختيارها لعضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة للدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل العربية والدولية والإقليمية .

وأشار "العسومي"، إلى أن تبوؤ المرأة البحرينية لمثل هذه المناصب يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وبفضل دعمه المتواصل الذي رسخ مكانتها وعزز مكتسباتها وجعلها شريكا فاعلاً في البناء والتنمية.

كما أعرب "رئيس البرلمان العربي"، عن ثقته وثقة مملكة البحرين في وجود السيدة فوزية زينل في هذه المجموعة والذي سيعزز من الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح الوطن.