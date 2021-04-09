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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاوز حق ابني.. رجل يضرب طفلا بوحشية في سوبر ماركت بالمنصورة ..فيديو

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

تداول عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو لرجل يضرب طفلا ويصفعه داخل “سوبر ماركت” بالمنصورة.

ظهر بالفيديو المتداول الرجل يقترب منه طفل ودار بينهما حديث لثوانٍ معدودة، لينتهي حوارهما بصفع الرجل للطفل بشدة مما جعله يسقط على الأرض من شدة الصفعة.


وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل بسبب الواقعة مطالبين بضرورة تحديد شخصية الرجل وحق الطفل.

تبين ان والد الطفل يدعى محمد خليل ويعمل بحراج بمنطقة الهابى لاند بالمنصورة وان نجله يدعى سامح وقام بالذهاب الى السوبر ماركت ليطلب من الرجل بان يبعد سيارته عن الجراج لان هناك سيارات تريد الخروج فما كان من الرجل الا ان قام بصفع الطفل كما ظهر فى الفيديو.

اكد والد الطفل انه فوجئ باتصال من نجله يخبره ان هناك رجلا قام بصفعه بشده فتوجه للسوبر ماركت وشاهد الفيديو بكاميرات المراقبه فقام بنشره على فيسبوك مطالبا من يعرف الرجل بأن يخبره بشخصيته.

واضاف انه حرر محضرا بالواقعه وسلم نسخة من فيديو الواقعه للشرطة مطالبا بحق نجله ممن فعل به هذا والاجهزة الامنية  بسرعه ضبط الجاني.

الدقهلية رجل يتعدى على طفل سوبر ماركت فيسبوك

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