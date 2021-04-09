بفارق 19 دقيقة.. تعرف على أطول أيام الصيام في رمضان

ينشر موقع "صدى البلد" مواعيد بدء الصيام خلال أيام شهر رمضان المبارك وعدد ساعاته وموعد الإفطار، وبيان أطول يوم من حيث مدة وزمن الصيام.

وأول أيام الشهر فلكيا هو يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر إبريل الجاري حيث يولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة فجر يوم الإثنين الموافق 12 من إبريل الجاري، ويكون موعد الافطار في تمام الساعة السادسة و21 دقيقة مساء.

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كما يكون أطول يوم من حيث مدة الصيام هو آخر أيام شهر رمضان، الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو المقبل، بحيث تقام صلاة المغرب في هذا اليوم الساعة 6:40 دقيقة، وبذلك تطول مدة الصيام في هذا اليوم بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح لـ "صدى البلد" إن أول أيام عيد الفطر المبارك ستكون يوم 13 من شهر مايو المقبل وفقا للحسابات الفلكية، حيث يولد الهلال يوم 11 من نفس الشهر في تمام الساعة التاسعة.