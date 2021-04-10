المليجي والريحاني وأباظة.. خالد الصاوي يكشف مثله الأعلى في التمثيل

كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل جديدة عن عالم التمثيل، مؤكدا أن فكرة التقمص في حد ذاتها ليست بالسهلة.

وأضاف الصاوي، في حواره لبرنامج ليت شو، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن على الممثل أن يعيش في الشخصية التي يقدمها، لافتا إلى أنه قدم أعمال كثيرة مختلفة عن شخصيته الحقيقة.



وأكد الفنان خالد الصاوي، أن كبيري في مجال الفن، مؤمن بالمثل الشعبي الذي يقول "لو ملكش كبير اشتريلك كبير"، لافتا إلى أنه مثله الأعلى في الفن محمود المليجي وشكري سرحان نجيب الريحاني رشدي أباظة ويحي الفخراني ومحمود عبد العزيز.

وتابع الصاوي، أنه شخص عادي جدا ولا يعرف العنجهية، مؤكدا أنه يعشق الجمهور جدا.