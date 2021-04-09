تعازينا للملكة وشعب بريطانيا .. ميلانيا ترامب تنعى الأمير فيليب

العائلة الملكية تودع الأمير فيليب

نعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمير فيليب، الذى توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقالت ميلانيا ترامب عبر حسابها على موقع تويتر"أتقدم أنا والرئيس ترامب بأحر التعازي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث والعائلة المالكة وشعب بريطانيا العظمى فى وفاة الأمير فيليب".

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "إرث الأمير فيليب سوف يبقى.. ليس فقط من خلال عائلته.. ولكن أيضا عبر جميع الأعمال الخيرية التي نفذها".

وتابع الرئيس الأمريكي "أنا وجيل سنحتفظ بأبناء الملكة والأمير فيليب وأحفادهم وشعب المملكة المتحدة في قلوبنا خلال هذه الفترة".

ويشار إلى انه، تم تنظيم مراسم وداع خاصة للأمير فيليب دوق إدنبره زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي رحل اليوم عن عمر يقترب من 100 عام.

وستطلق مدافع التشريف طلقاتها عبر أرجاء المملكة المتحدة ومضيق جبل طارق وعلى متون بعض السفن في البحار.

ومن المقرر أن تطلق المدافع 41 طلقة في الدورة الواحدة التي تتكرر كل دقيقة اعتبارًا من منتصف يوم غد السبت في مدن بريطانيا الكبرى، ومنها العاصمة لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست، بجانب سفن حربية تابعة للبحرية الملكية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية.