عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العائلة الملكية تودع الأمير فيليب

تعازينا للملكة وشعب بريطانيا .. ميلانيا ترامب تنعى الأمير فيليب

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

نعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمير فيليب، الذى توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عامًا.

 

وقالت ميلانيا ترامب  عبر حسابها على موقع تويتر"أتقدم أنا والرئيس ترامب بأحر التعازي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث والعائلة المالكة وشعب بريطانيا العظمى فى وفاة الأمير فيليب".

 

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

 

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "إرث الأمير فيليب سوف يبقى.. ليس فقط من خلال عائلته.. ولكن أيضا عبر جميع الأعمال الخيرية التي نفذها".

 

 

وتابع الرئيس الأمريكي "أنا وجيل سنحتفظ بأبناء الملكة والأمير فيليب وأحفادهم وشعب المملكة المتحدة في قلوبنا خلال هذه الفترة".

 

ويشار إلى انه، تم تنظيم مراسم وداع خاصة للأمير فيليب دوق إدنبره زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي رحل اليوم عن عمر يقترب من 100 عام.

 

وستطلق مدافع التشريف طلقاتها عبر أرجاء المملكة المتحدة ومضيق جبل طارق وعلى متون بعض السفن في البحار.

 

ومن المقرر أن تطلق المدافع 41 طلقة في الدورة الواحدة التي تتكرر كل دقيقة اعتبارًا من منتصف يوم غد السبت في مدن بريطانيا الكبرى، ومنها العاصمة لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست، بجانب سفن حربية تابعة للبحرية الملكية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية.

الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب الملكة إليزابيث الثانية الامير فيليب وفاة الأمير فيليب

موضوعات متعلقة

حب وزواج لأكثر من 73 عامًا.. أشهر رسائل الأمير فيليب الرومانسية لـ الملكة إليزابيث

رسالة عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير فيليب

قس أمريكي يطالب النساء أن يصبحن جميلات مثل ميلانيا ترامب

قبل خسارة ثروته.. هل حان وقت انفصال ميلانيا عن ترامب؟

ترشيحاتنا

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ضد الاقتصاد| إبراهيم عيسى ينتقد عدد الأعمال الدرامية لمسلسلات رمضان 2021..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد