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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

23 فائدة.. طريقة تحضير شوربة المشروم دايت

مشروم
مشروم

قدمت الشيف سالي فؤاد؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير شوربة المشروم دايت.

مقادير شوربة مشروم دايت..

ملعقة كبيرة زبدة 
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم
ملعقة كبيرة دقيق أسمر 
مشروم طازج 
شرائح كوب بصل أخضر 
نصف لتر مرقة خالية الدسم
نصف لتر لبن  خالي الدسم
ملح فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة مشروم دايت..

يشوح دقيق الشوفان والدقيق الأسمر في الزيت والزبدة على النار

يضاف اللبن بالتدريج مع التقليب ثم يضاف البصل والمشروم

تضاف المرقة والملح والفلفل الأسود وتقلب ثم تقدم

 

فوائد المشروم (فطر عيش الغراب) :  
1 _ يمد الجسم بالبروتين، لذلك يعتبر بديلاً عن اللحوم، كما يعتبر غذاءً مناسباً للنباتيين، والأطفال. 
2 _ يقي الجسم من أشعة الشمس الضارة؛ لاحتوائه على السيلينيوم، وفيتامين C. 
3 _ يقي من الإصابة بفقر الدم، (الأنيميا)؛ لاعتبار مصدراً غنياً بالحديد. 
4 _ يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية.
5 _  يخفف الوزن، ويكافح السمنة؛ لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما يعزز عملية حرق الدهون الزائدة.
6 _  يقي الجسم من تراكم الدهون، ويمنع تضخم الطحال، ونزيف الكلى؛ لاحتوائه على مادة الكولين.
7 _  يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان؛ لاحتوائه على خصائص مضادة لنمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم. 
8 _ يعزز أداء الجهاز المناعي في الجسم، ويفعّل نشاط خلايا الدم البيضاء لمقاومة ومحاربة العدوى البكتيرية، والفيروسية، مثل: الرشح والإنفلونزا. 
9 _ يضبط ضغط الدم، ويخفض مستوى الكولسترول الضار، ويزيد مستوى الكولسترول الجيد في الدم، ويقلل مستوى السكر في الدم، وبالتالي يحسن صحة القلب، والأوعية الدموية، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية. 
10 _ يزيد قوة العظام، ويعزز كثافتها؛ لاحتوائه عل فيتامين D، وبالتالي يمنع لين العظام، وترققها، أو الإصابة بمرض هشاشة العظام. 
11 _ يقلل مستوى البكتيريا في الجسم؛ لاحتوائه على مركبات البنزيلديهايد. 
12 _ يقي من تكون الحصى في الكلى. يحسن وظائف الكبد، ويعالج التهاب القولون، والقرحة. 
13 _ ينظم عملية الهضم، ويسهل حركة الأمعاء ويلينها، ويمنع الإمساك.
14 _  يقوي الذاكرة، والقدرة على التركيز؛ لاحتوائه على مجموعة مركبات فيتامين B.
15 _  ينشط الدورة الدموية في الجسم.
16 _  يهدئ الأعصاب.
17 _  يقي من الالتهابات الجلدية، والتهابات الأغشية المخاطية، والتهاب الأمعاء.
18 _  يزيد قوة الشعر، ويقلل تساقطه، وبالتالي يعزز كثافته.
19 _  يؤخر ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة في الوجه، ويعالج مشاكل البشرة المختلفة، مثل: الحبوب والبثور، والبقع الداكنة، ويمنحها النضارة والحيوية. 
20 _ يقي من تشقق زوايا الفم، والشفتين. 
21 _ يمنح الجسم الترطيب؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء. 
22 _ ينشط عملية التمثيل الغذائي، ويعالج آلام المعدة، والإسهال. 
23 _ يفيد المثانة، ويكافح سرطان المثانة.

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