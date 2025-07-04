وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي: أتطلع لأن تسهم جهودنا التعاونية في تعزيز العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية الروسي لنظيره الأمريكي، إنه يتطلع لأن تسهم جهودهما التعاونية في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل بناء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق آخر..أصبح هناك تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران.. ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.

جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.