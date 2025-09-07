وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) "ارتكبت خطأ كبيرًا" بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني - في مقال نشره بصحيفة (الجارديان) البريطانية - أن طهران ترحب بالدبلوماسية ومستعدة لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي؛ شريطة إلغاء العقوبات.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق سلسلة من الأحداث؛ كان من الممكن تجنبها عندما أوقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وأعاد فرض جميع العقوبات.

وأكد عراقجي أن "الترويكا" الأوروبية شعرت - في البداية - بالاستياء الشديد إزاء تخريب اتفاق تاريخي؛ لكنها تعهدت بإصلاح الوضع، واعترفت علناً بأن "رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران يشكلان جزءاً أساسياً من الاتفاق".

وتابع "في حين أن أوروبا لم تفِ بالتزاماتها، فقد توقعت من إيران أن تقبل جميع القيود من جانب واحد؛ وانطلاقاً من هذه المنطق، رفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إدانة الهجوم الأمريكي على إيران خلال يونيو الماضي - عشية المحادثات الدبلوماسية - ومع ذلك فهي تطالب الآن بفرض عقوبات أممية على الإيرانيين لرفضهم المزعوم للحوار".

وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل أثبتت عجزها في مواجهة إيران، مشددا على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية على هزيمتها؛ إلى حد يضطرها إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة طلبا للحماية، وذلك رغم ترويج إسرائيل لنفسها على أنها قادرة على خوض حرب نيابة عن الغرب.

واختتم عراقجي مقاله بأنه يتعين على ترامب وأوروبا أن يمنحا الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين لكي تنجح.