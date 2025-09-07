قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران
أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) "ارتكبت خطأ كبيرًا" بإعادة فرض العقوبات على طهران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني - في مقال نشره بصحيفة (الجارديان) البريطانية - أن طهران ترحب بالدبلوماسية ومستعدة لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي؛ شريطة إلغاء العقوبات.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق سلسلة من الأحداث؛ كان من الممكن تجنبها عندما أوقف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وأعاد فرض جميع العقوبات.

وأكد عراقجي أن "الترويكا" الأوروبية شعرت - في البداية - بالاستياء الشديد إزاء تخريب اتفاق تاريخي؛ لكنها تعهدت بإصلاح الوضع، واعترفت علناً بأن "رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران يشكلان جزءاً أساسياً من الاتفاق".

وتابع "في حين أن أوروبا لم تفِ بالتزاماتها، فقد توقعت من إيران أن تقبل جميع القيود من جانب واحد؛ وانطلاقاً من هذه المنطق، رفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إدانة الهجوم الأمريكي على إيران خلال يونيو الماضي - عشية المحادثات الدبلوماسية - ومع ذلك فهي تطالب الآن بفرض عقوبات أممية على الإيرانيين لرفضهم المزعوم للحوار".

وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل أثبتت عجزها في مواجهة إيران، مشددا على جهوزية القوات المسلحة الإيرانية على هزيمتها؛ إلى حد يضطرها إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة طلبا للحماية، وذلك رغم ترويج إسرائيل لنفسها على أنها قادرة على خوض حرب نيابة عن الغرب. 

واختتم عراقجي مقاله بأنه يتعين على ترامب وأوروبا أن يمنحا الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين لكي تنجح. 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الترويكا الأوروبية العقوبات على طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

القمة الإفريقية الثانية للمناخ

غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

صدى البلد

غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

أرشيفية

الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد